Четыре этажа в огне: масштабный пожар бушует на складе в Екатеринбурге

Крупный пожар вспыхнул на складе компании «Кладовка» в Екатеринбурге — огонь охватил 3,5 тыс. кв. м четырехэтажного здания, частично обрушилась кровля. На месте работают 36 спасателей и 16 единиц техники, пострадавших пока не зарегистрировано. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Масштабное возгорание произошло на складе временного хранения вещей «Кладовка» в Екатеринбурге. Пожарные расчеты столкнулись с интенсивным горением на площади 3,5 тыс. кв. м — пламя охватило все четыре этажа здания на улице Монтажников. В результате пожара частично обрушилась кровля сооружения.

Компания «Кладовка» предлагала клиентам аренду охраняемых боксов для хранения личных вещей, мебели, строительных материалов и оборудования. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно — специалисты приступили к расследованию.

На место происшествия оперативно прибыли 36 спасателей и 16 единиц спецтехники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Огонь удалось локализовать, но полная ликвидация пожара потребует времени. Владельцы арендованных боксов пока не могут оценить масштаб ущерба — доступ на территорию временно ограничен.

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