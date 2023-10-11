Крупный пожар произошел на складе со стройматериалами в Подмосковье

Склад со строительными материалами и автомойка загорелись в подмосковной деревне Захарово. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сведения о возгорании поступили спасателям от очевидцев накануне поздно вечером. Пожару присвоили второй ранг сложности, поскольку рядом с горящим по всей площади складом находился дизель-генератор.

В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила 675 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули три человека.

К тушению привлечены шестьдесят семь человек и более двадцати единиц техники. Как уточнили в пресс-службе МЧС России, во время проливки конструкций частично обрушилась кровля склада.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках загорелся цех по производству мебели.