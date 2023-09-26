Цех по производству мебели загорелся в подмосковных Химках

Пожар произошел в четырехэтажном нежилом здании на Заводской улице в Химках. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сведения о возгорании поступили спасателям сегодня около шести часов утра. Спустя почти два часа огонь был локализован на площади сто квадратных метров. Спустя еще чуть более сорока минут было ликвидировано открытое горение.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, из здания эвакуировали тридцать человек, уточнили в ведомстве. К тушению привлечены свыше семидесяти спасателей и более двадцати единиц техники.

По данным ТАСС, в горящем здании находится цех по производству мебели. Представитель экстренных служб сообщил агентству, что на помощь пожарным из Подмосковья направлены силы столичных спасателей.

Ранее сообщалось, что в Щелково загорелось торгово-офисное здание.