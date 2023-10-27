Крупный пожар произошел рядом с АЗС в подмосковном Подольске

Крупный пожар случился в частном секторе рядом с автозаправочной станцией в Подольске. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщил «360» .

По информации телеканала, огонь вспыхнул рано утром на территории СНТ «Садовод-любитель» в районе проспекта Ленина.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала. На кадрах, которыми очевидцы делятся в соцсетях, видно, как в небо взмыл столб пламени и густые клубы черного дыма.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном доме в подмосковном селе Марфино. Погибли два человека — мать и ее дочь-подросток.