«Это грех»: священник рассказал, почему нельзя просто выбросить крест с могилы

После установки памятника на могиле временный деревянный крест не следует выбрасывать как обычный мусор. По словам священника Антония Русакевича, крест желательно сохранить, поскольку он является символом христианской веры и напоминает о надежде на воскресение и вечную жизнь. Информацию опубликовало издание «Новосвят».

Священнослужитель отметил, что после появления памятника крест необязательно убирать с места захоронения. По его словам, одновременное наличие креста и памятника на могиле не противоречит церковным канонам.

Если родственники всё же решили убрать крест, Русакевич не рекомендует его выбрасывать. Священник назвал такой поступок грехом и предложил передать деревянный крест в храм при кладбище либо обратиться за консультацией к священнослужителям. В церкви могут определить дальнейшее применение символа.

Если сохранить крест или передать его в храм невозможно, допускается его сжигание непосредственно на кладбище. Оставшийся после этого пепел, уточнил Русакевич, можно рассыпать на могиле.