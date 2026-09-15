«Это грех»: священник рассказал, почему нельзя просто выбросить крест с могилы
Священник Русакевич: пепел после сожжения креста допускается рассыпать на могиле
После установки памятника на могиле временный деревянный крест не следует выбрасывать как обычный мусор. По словам священника Антония Русакевича, крест желательно сохранить, поскольку он является символом христианской веры и напоминает о надежде на воскресение и вечную жизнь. Информацию опубликовало издание «Новосвят».
Священнослужитель отметил, что после появления памятника крест необязательно убирать с места захоронения. По его словам, одновременное наличие креста и памятника на могиле не противоречит церковным канонам.
Если родственники всё же решили убрать крест, Русакевич не рекомендует его выбрасывать. Священник назвал такой поступок грехом и предложил передать деревянный крест в храм при кладбище либо обратиться за консультацией к священнослужителям. В церкви могут определить дальнейшее применение символа.
Если сохранить крест или передать его в храм невозможно, допускается его сжигание непосредственно на кладбище. Оставшийся после этого пепел, уточнил Русакевич, можно рассыпать на могиле.