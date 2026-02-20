Крупный пожар в Балашихе: ангар охвачен огнем на площади 2,5 тыс. кв. м

Крупное возгорание произошло в городском округе Балашиха. По данным пресс-службы МЧС России, пожар вспыхнул в ангаре на улице Автозаводской в микрорайоне Железнодорожный, сообщает корреспондент ТАСС .

Сообщение о происшествии поступило по адресу: дом 48 по Автозаводской улице. После прибытия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огонь охватил площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. В результате возгорания частично обрушилась кровля здания — повреждения затронули порядка 800 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что из горящего здания были эвакуированы пять газовых баллонов, что позволило снизить риск дополнительных взрывов. В ликвидации пожара задействованы более 40 сотрудников экстренных служб и 11 единиц спецтехники.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что нельзя делать при возгорании.