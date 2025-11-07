Перевод в никуда: перевозчик поплатится за сокрытие 10 млн рублей от налоговой

В Тюменский суд направлено уголовное дело против местного предпринимателя, пытавшегося избежать налоговых выплат на сумму свыше 10,6 млн рублей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный СК.

По данным следствия, руководитель транспортной компании, специализирующейся на грузоперевозках, в течение 2024–2025 годов накопил многомиллионную задолженность перед бюджетом. После того как Федеральная налоговая служба заблокировала расчетные счета предприятия и начала процедуру принудительного взыскания, бизнесмен предпринял попытку спасти активы.

Было установлено, что предприимчивый мужчина организовал перевод более 10 млн рублей через банковские счета подставного лица, рассчитывая вывести средства из-под контроля налоговых органов.

Расследование, проведенное Следственным управлением СК РФ по Тюменской области, полностью установило схему сокрытия денежных средств. Теперь предпринимателю предстоит ответить перед судом за свои финансовые маневры. Дело с доказательной базой направили в суд на рассмотрение.

