Крушение дронов над Волгоградской областью: жертв нет, пожар потушен
Раскрыты подробности ночной атаки на Волгоградскую область
Фото: [instockphoto.com]
В ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на объекты в Волгоградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Бочаров.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
На железнодорожной станции Суровикино загорелось административное здание. Борьбу с огнем ведут пожарные службы, добавил глава региона.
На железнодорожной станции Максима Горького работают саперы с обломками уничтоженного дрона. Поврежденных зданий нет. Поезда ходят в штатном режиме.
