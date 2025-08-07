Крушение дронов над Волгоградской областью: жертв нет, пожар потушен

В ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на объекты в Волгоградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Бочаров.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

На железнодорожной станции Суровикино загорелось административное здание. Борьбу с огнем ведут пожарные службы, добавил глава региона.

На железнодорожной станции Максима Горького работают саперы с обломками уничтоженного дрона. Поврежденных зданий нет. Поезда ходят в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что системы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область.