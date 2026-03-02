Крым, море и огненный закат: за три часа российские ПВО уничтожили 57 украинских дронов

Инциденты фиксировались как над территорией пяти российских субъектов, так и в воздушном пространстве над акваториями Азовского и Черного морей.

В оборонном ведомстве уточнили временные рамки атаки: дроны пытались нанести удары в промежутке между 20:00 и 23:00. Наибольшее количество целей было поражено над Черным морем — здесь системы ПВО сбили 18 аппаратов. Над территорией Крымского полуострова уничтожено 15 беспилотников, а над акваторией Азовского моря — девять. Что касается приграничных регионов, то в небе Брянской области было ликвидировано восемь дронов, в Курской — пять. Еще по одному летательному аппарату подавлено в Белгородской области и Краснодарском крае.

