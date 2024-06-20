Крымские паломники не пострадали в ходе хаджа из-за жары в Саудовской Аравии
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Крымские паломники не пострадали в ходе хаджа из-за жары в Саудовской Аравии, на сегодняшний день триста паломников из республики здоровы, никаких проблем нет. Об этом сообщает «Крым 24».
Напомним, что не менее 550 паломников из исламских стран погибли в Саудовской Аравии во время хаджа в связи с сильной жарой. Температура воздуха в Мекке в период хаджа в текущем году достигла почти 52 °С.
Однако четыре паломника – гражданина РФ - скончались во время хаджа по естественным причинам.