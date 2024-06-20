Крымские паломники не пострадали в ходе хаджа из-за жары в Саудовской Аравии, на сегодняшний день триста паломников из республики здоровы, никаких проблем нет. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Напомним, что не менее 550 паломников из исламских стран погибли в Саудовской Аравии во время хаджа в связи с сильной жарой. Температура воздуха в Мекке в период хаджа в текущем году достигла почти 52 °С.

Однако четыре паломника – гражданина РФ - скончались во время хаджа по естественным причинам.