Российские десантники выбили противника с его позиций у Переездного в ДНР

Тульским десантникам удалось добиться успеха в зоне спецоперации, они вышибли неприятеля с его позиций на северском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, заявление ведомства привели РИА Новости .

Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ вели активные боевые действия у села Переездное, которое находится в Донецкой народной республике.

«Штурмовые группы тульских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю», - указали в минобороны.

Бойцы сначала провели авиаразведку, затем огневые точки противника были подавлены с помощью артиллерии и авиации. После этого десантники в сопровождении бронегруппы выдвинулись к позициям врага. Особое содействие оказал танк, снабженный тралом. Он пробил проход в минных заграждениях противника.

Ранее сообщалось, что российские десантники практически беспрепятственно сумели высадиться в занятой противником Красногоровке благодаря танку. Тяжелая машина, усиленная металлическими листами, проехала в город, несмотря на удары по ней беспилотников и огонь артиллерии.