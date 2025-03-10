Крыша склада в Самарской области обрушилась из-за пожара: огонь локализовали

По данным областного управления МЧС России, крыша охваченного огнем склада в Самарской области рухнула, общая площадь обрушения составила 1000 кв. м, сообщило РИА Новости.

Ранее представители регионального МЧС информировали о получении сообщения о пожаре в 7:14 мск. Возгорание произошло на складе, расположенном на улице Молодогвардейская, 26 в городе Новокуйбышевске.

Местные жители сообщали о звуках взрывов. Предположительно, украинские войска пытались нанести удар по местному нефтеперерабатывающему заводу. Согласно информации, жертв и пострадавших нет.

В телеграм-канале МЧС России позже сообщили, что пожарным удалось локализовать огонь на территории склада в Новокуйбышевске Самарской области. Площадь, охваченная пожаром, составила 1600 кв. м.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 10 марта сбили девять дронов ВСУ над пятью регионами РФ.