Крыша жилой многоэтажки загорелась в Подольске — СМИ

«МК»: крыша жилой многоэтажки загорелась в Подольске

Безопасность
t.me/mk_srochno

Фото: [t.me/mk_srochno]

В подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома на улице Веллинга, сообщает «МК: срочные новости».

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, пламя быстро распространяется по зданию. Над крышей дома возвышаются клубы дыма.

Других подробностей пожара не приводится. Официальных комментариев по поводу данного происшествия пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках загорелось производственно-складское здание. Огонь распространился на площади три тысячи квадратных метров.

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