Крыша жилой многоэтажки загорелась в Подольске — СМИ
«МК»: крыша жилой многоэтажки загорелась в Подольске
Фото: [t.me/mk_srochno]
В подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома на улице Веллинга, сообщает «МК: срочные новости».
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, пламя быстро распространяется по зданию. Над крышей дома возвышаются клубы дыма.
Других подробностей пожара не приводится. Официальных комментариев по поводу данного происшествия пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках загорелось производственно-складское здание. Огонь распространился на площади три тысячи квадратных метров.