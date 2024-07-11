В подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома на улице Веллинга, сообщает «МК: срочные новости» .

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, пламя быстро распространяется по зданию. Над крышей дома возвышаются клубы дыма.

Других подробностей пожара не приводится. Официальных комментариев по поводу данного происшествия пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках загорелось производственно-складское здание. Огонь распространился на площади три тысячи квадратных метров.