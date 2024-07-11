Пожар в производственном здании в Химках локализован на площади 3 тысячи «квадратов»
Фото: [t.me/mchs_official]
Спасатели локализовали возгорание в производственно-складском здании в подмосковных Химках.
Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли, сообщила пресс-служба МЧС России.
На месте работают почти сто специалистов и свыше тридцати единиц техники.
Крупный пожар на улице Некрасова произошел этим утром. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Установление обстоятельств происшествия контролирует прокуратура.