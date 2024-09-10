Ксения Мишонова поделилась статистикой обращений за время летних каникул

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что за время летних каникул количество поступивших письменных обращений увеличилось на 7%, а телефонных консультаций сократилось на 8%.

«Всего за три летних месяца мы рассмотрели 603 письменных обращения, прошлым летом писем было немного меньше — 566. А вот количество телефонных консультаций несколько сократилось — с 764 в прошлом году до 701 в этом», — поделилась Мишонова.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Московской области сообщила о снижении числа обращений на тему образования в сравнении с прошлым годом. Их число снизилось с 155 до 136 этим летом. Она отметила, что наблюдается рост числа обращений, связанных с родительскими спорами, на 23%. Так, за лето было получено более 100 обращений этой тематики, есть среди них два письма от детей.

Она отметила, что среди «сезонных» обращений, характерных именно для лета, — жалобы на состояние детских площадок и обращения о детских лагерях.