Ксения Мишонова: За первые полгода было рассмотрено более тысячи двухсот письменных обращений
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области]
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подчеркнула, что к ней стали чаще обращаться. Всего за шесть месяцев этого года было рассмотрено чуть более тысячи двухсот письменных обращений, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Небольшой рост произошел преимущественно за счет увеличения числа обращений, связанных с родительскими спорами (на 10%), защитой прав детей-инвалидов (33%). Наибольший рост показывают обращения о неблагополучии в семьях — почти в три раза. При этом важно отметить, что 90% таких сообщений при проведении проверок не подтверждаются», — сообщила Ксения Мишонова.
Также подмосковный детский правозащитник поделилась, что число обращений, связанных с получением мест в детских садах в последнее время сократилось на 8%. При этом число жалоб, связанных с предоставлением мест в детские сады медленно снижается уже не первый год.