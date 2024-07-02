Ксения Мишонова: За первые полгода было рассмотрено более тысячи двухсот письменных обращений

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подчеркнула, что к ней стали чаще обращаться. Всего за шесть месяцев этого года было рассмотрено чуть более тысячи двухсот письменных обращений, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.