Кто такие кибермошенники и почему они опаснее вежливых собеседников онлайн

В России ежедневно фиксируется около 70 тыс. случаев мошенничества в цифровой среде. Об этом Regions сообщил начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, подполковник полиции Александр Зарипов.

По его словам, киберпреступники используют технологии и психологические методы для кражи денег, данных, взлома аккаунтов, вымогательства и распространения вредоносного программного обеспечения. Это могут быть как одиночные злоумышленники, так и профессиональные группировки. Мотивы преступников разнообразны — финансовая выгода, политическая деятельность, корпоративный шпионаж, месть, проверка навыков.

Основным инструментом мошенников является социальная инженерия, которая позволяет убедить жертву раскрыть данные или выполнить перевод. Также распространены фишинг, СМС-фишинг, голосовое мошенничество (vishing), подмена номера (спуфинг), перехват СИМ-карты (SIM-swap), использование троянов и шифровальщиков.

Чаще всего жертвами становятся пожилые граждане и пользователи, которые доверяют кодам по СМС и легко передают доступ третьим лицам. Подростки и владельцы детских карт также входят в группу риска. Для снижения угрозы Зарипов рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию, уникальные пароли, блокировку переоформления сим-карт, а также внимательно относиться к звонкам и сообщениям.

Подполковник отметил, что мошенники нередко создают ощущение срочности, давления, авторитетности или эмоционального воздействия, что переводит жертву в состояние повышенной внушаемости. Для выхода из этого состояния рекомендуется сделать паузу, обратиться к близким, пройтись, подышать или зафиксировать факты на бумаге.

Ранее сообщалось, что школьница оплатила подарки аферистам на 200 тыс. рублей, лишив денег семью.