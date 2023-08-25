«Кто-то да прорвется»: плотность ПВО призвали увеличить в столице

На фоне участившихся атак БПЛА по Москве военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, нужно ли повышать качество или количество средств столичной ПВО. По его мнению, новизна угрозы пока не позволяет справляться с ней на 100%.

Беспилотники, которые применяются Киевом, так же, как и российские «Герани», оказались достаточно неожиданным вызовом, считает собеседник. Отечественные системы противодействия уже адаптированы к работе с такими аппаратами, но все равно угроза остается достаточно серьезной.

«Конечно, требуются усовершенствование методов борьбы с БПЛА и увеличение плотности ПВО, систем обороны, тактики их применения. Необходимо техническое совершенствование, оно идет. Возможно, тогда наступит момент, что большая часть беспилотников будет перехватываться. Это цель, к которой нужно стремиться», — подчеркнул Джерелиевский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что Москву нереально закрыть системой ПВО так, чтобы ни один БПЛА не смог попасть на ее территорию. Тем не менее, по словам собеседника, уже сейчас столица довольно хорошо защищена. Даже те устройства, что добираются к ней, не успевают нанести серьезного ущерба. Идеальных же оборонных механизмов не существует.

«Нужно исходить из того, что никакая система на сегодняшний день не дает 100% гарантии. Всегда есть возможность хоть кому-то, но преодолеть ее, кто-то да прорвется. Но все равно над этим работают», — отметил Джерелиевский.

Ранее стало известно, что российская ПВО перехватила за ночь в Крыму четыре десятка украинских дронов.