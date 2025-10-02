Кто виноват в выходе медведей к людям? Неожиданный ответ зоолога

В последнее время сообщения о встрече с бурыми медведями в городской черте стали поступать от россиян все чаще. О причинах, по которым дикие звери выходят к людям, в интервью телеканалу «360» рассказал зоолог, эксперт по конфликтным ситуациям между человеком и крупными животными Михаил Кречмар.

Специалист заявил, что в визитах медведей в города нет ничего необычного. Он подчеркивает, что статистика несчастных случаев с участием диких зверей не увеличилась. Реального нашествия не происходит, а сложившееся впечатление — это обман, порожденный развитием мобильной связи и интернета.

«Благодаря смартфонам жители России могут мгновенно зафиксировать появление хищника и разместить запись в Сети», — пояснил он.

В то же время Кречмар подтверждает, что в РФ за несколько последних лет участились случаи захода хищников в населенные пункты. Эту тенденцию он связывает с неудовлетворительной санитарной обстановкой. Важным фактором, манящим зверей, являются свалки и мусорные контейнеры, где они находят себе пропитание. Обычно такая встреча не представляет для человека угрозы. Агрессия со стороны медведя может проявиться лишь в том случае, если его начать тревожить и активно прогонять, предупредил зоолог.

