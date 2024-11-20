Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал удары ВСУ по Курской области британскими ракетами Storm Shadow. По его мнению, Киев захотел развязать третью мировую войну. Свою точку зрения он изложил в соцсети Х.

Хинкл очень жестко отозвался о том, что украинская армия производит запуск ракет Storm Shadow, которые ей поставляют из Великобритании, по российской территории.

«Украина бомбит Россию британскими ракетами Storm Shadow. Они и правда хотят начать третью мировую войну, пока Трамп не вступил в должность», — указал он.

Журналист считает, что украинские власти хотят по максимуму усложнить жизнь новому президенту США Дональду Трампу, который обещает прекратить конфликт.

До этого с критикой разрешения на удары ВСУ западным вооружением по РФ выступил известный телеведущий Такер Карлсон. Он также заговорил о третьей мировой войне и допустил гибель в ней Соединенных Штатов.