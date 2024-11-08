Украина никак не могла предотвратить конфликт с Россией. Она могла только отодвинуть его начало на некоторый срок. Так считает Дмитрий Кулеба, бывший глава украинского министерства иностранных дел. Он высказал свое мнение во время выступления на «24 канале».

По его утверждению, в нападении России на Украину во многом виноват Запад. Он не дал ВСУ нужного количества вооружений еще до начала конфликта.

«Думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше», — указал он.

Запад мог также превентивно ввести санкции против РФ, но не сделал этого, несмотря на требования Киева. За рубежом испугались эскалации, и поэтому не предприняли всех возможных решительных действий.

Ранее украинский эксперт Стариков оценил новую тактику ВС РФ. По его словам, российская армия стала применять полуокружения укрепленных городов, из-за чего подразделения ВСУ вынуждены отступать на неподготовленные для длительной обороны позиции.