ВС РФ стали применять тактику полуокружения укрепрайонов ВСУ, заставляя украинские части отходить на неподготовленные позиции. Об этом заявил Олег Стариков, полковник СБУ в отставке. Такое мнение он высказал на одном из YouTube-каналов.

Эксперт отметил, что у российской армии появилась новая тактика, когда она создает полукотлы, окружая с двух-трех сторон укрепленные города, занятые украинскими подразделениями.

«Командование Вооруженных Сил Российской Федерации нашло способ в виде полуокружения городов-крепостей, тем самым линия боевого соприкосновения за короткий период быстро сдвигается не в пользу ВСУ», — указал он.

Украинские войска в таких случаях вынуждены отходить на позиции, которые не приспособлены для длительной обороны. Данная тактика очень печальна для ВСУ. В частности, именно так сейчас обстоят дела в районе Покровска. Его сдача сильно осложнит обстановку для украинских войск, так как этот город обеспечивает для армии логистику.

Ранее эксперт Баранец заявил о разрыве фронта у ВСУ. Он распадается на две части, покровское и курское направления. Это стало следствием ошибочных решений Зеленского и главкома украинской армии Сырского. Распыление сил может привести к поражению на обоих участках.