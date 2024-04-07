Куренков: паводок в Оренбургской области решено отнести к ЧС федерального характера

По словам министра чрезвычайных ситуаций РФ Александра Куренкова, правительственной комиссией РФ решено отнести паводок в Оренбургской области к категории чрезвычайных ситуаций федерального характера. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что также принято решение установить федеральный уровень реагирования. Данное решение было поддержано всеми членами комиссии.

Ранее сообщалось, что паводковая ситуация в Орске, пострадавшем из-за прорыва дамбы на реке Урал, должна пойти на уменьшение в течение нескольких дней после сокращения притока воды в водохранилище.

Также глава МЧС России, прибывший сегодня утром по распоряжению главы государства в регион, сообщал, что данная ситуация оценена как сложная. По его мнению, самая сложная ситуация наблюдается в двух районах Орска - Ленинском районе и Старом городе. При этом недостатка сил и средств для ликвидации последствий нет.