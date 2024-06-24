Курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионера, задержали в Подмосковье

Выяснилось, что на телефон 85-летнего местного жителя позвонила якобы его внучка и взволнованным голосом сообщила, что стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек, и ей срочно нужны деньги. Затем она передала трубку неизвестному, который представился следователем и потребовал за непривлечение к уголовной ответственности родственницы 900 тысяч рублей.

Пенсионер ответил, что у него нет таких денег, всего он накопил 500 тысяч рублей. Тогда лжеполицейский согласился и сказал, что эти деньги он должен передать его водителю, который подъедет к дому. После этого введенный в заблуждение потерпевший продиктовал адрес места жительства и выполнил указания. Позже он понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в Москве мужчину, который забирал денежные средства. Со слов молодого человека, данную работу курьером ему посоветовал знакомый.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление возможных соучастников преступления, а также причастности задержанного к аналогичным эпизодам преступной деятельности.