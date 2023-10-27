Курьера телефонных мошенников, обманувших трех пенсионерок, задержали в Подмосковье

Полицейские из Жуковского задержали двадцатидевятилетнего жителя Раменского, который подрабатывал курьером телефонных мошенников, обманувших трех пенсионерок, одной из которых 98 лет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что на стационарный телефон 84-летней местной жительнице позвонил мужчина и представился следователем. Он сообщил пенсионерке, что ее дочь стала виновницей ДТП, а за непривлечение родственницы к уголовной ответственности необходимо заплатить деньги. Женщина согласилась на условия, после чего передала приехавшему к ней домой курьеру сто восемьдесят пять тысяч рублей. Спустя время пенсионерка догадалась об обмане и обратилась в полицию.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность мужчины, который забирал деньги, и задержали его на съемной квартире в подмосковном Раменском. Правонарушитель рассказал, что в одном из мессенджеров нашел работу курьером. В его обязанности входило забирать денежные средства по адресам, которые называл работодатель, и переводить их на указанные банковские счета.

Имеются основания полагать, что задержанный причастен к двум аналогичным эпизодам, совершенным на территории округа. Жертвами афериста стали еще две пенсионерки в возрасте 86 и 98 лет. Отмечается, что общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Накануне стало известно, что в Подмосковье задержали мужчину, который надругался над 11-летней девочкой.