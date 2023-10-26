В Подмосковье задержали мужчину, который надругался над 11-летней девочкой

В Подмосковье был задержан мужчина, который несколько дней назад надругался на ребенком, сообщает ГУ МВД РФ по региону. Инцидент произошел 23 октября в Подольске.

В ведомстве напомнили, что тогда в полицию обратилась жительница Подольска, которая заявила, что неустановленный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности ее 11-летней дочери.

По подозрению в совершении преступления в Дмитрове задержали жителя Раменского. Это мужчина 1995 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственные органы.

Ранее сообщалось, что потерпевшая шла из школы мимо заброшенной больницы на улице Батырева. В этот момент к ней подошел незнакомый мужчина и завел разговор. Затем он завел девочку на заброшенную территорию и надругался над ней. По мнению жителей, жертвами злоумышленника могли стать около пяти детей.