Курская область под ударом, по вражеским целям в небе работает ПВО

В Курской области объявленная воздушная тревога. Об этом в своем аккаунте сообщил глава региона Роман Старовойт.

По информации губернатора, есть опасность обстрелов со стороны Украины. Жителей настоятельно просят не выходить на улицу. А тем, кто уже в укрытиях, не покидать их.

«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», —написал Старовойт.

Глава региона добавил, что в небе над Курском и Курским районом в настоящее время работает ПВО.