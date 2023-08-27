Курский губернатор сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своих соцсетях сообщил о том, что ночью в многоквартирный дом на улице Карла Маркса врезался дрон ВСУ.

На нескольких этажах были выбиты стекла. Также взрывной волной выбило стекла в расположенном рядом корпусе инженерного факультета Курского ГАУ.

В результате взрыва возгорания не произошло, пострадавших среди жителей нет.

Губернатор пообещал гражданам помощь в восстановлении поврежденного имущества.