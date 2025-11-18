Курский изобретатель передал «Азову» прожектор против российских дронов

Житель Курска Виталий Ревин*, прославившийся среди курян своими изобретательными способностями, предстанет перед судом по обвинению в совершении особо тяжких преступлений, передает ТАСС. Следствие квалифицировало его действия как государственную измену и финансирование терроризма.

Согласно материалам уголовного дела, 46-летний Ревин установил контакт с представителями украинского полка «Азов»**, признанного в России террористической организацией.

В ходе общения он предложил им собственное изобретение — зенитный прожектор, предназначенный для обнаружения российских БПЛА. Устройство было собрано из комплектующих, которые изобретатель заказал через китайские интернет-магазины. Готовый образец был нелегально переправлен на территорию Украины через Литву.

Как сообщила гражданская жена обвиняемого, Ревин длительное время придерживался оппозиционных политических взглядов и открыто высказывался против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

После задержания в ходе следствия изобретатель полностью признал свою вину. Он подтвердил, что осознавал противоправный характер своих действий и понимал, какое наказание предусмотрено российским законодательством за сотрудничество с террористическими структурами.

Ранее Восточный окружной военный суд вынес кемеровчанину приговор за попытку уехать на Украину для участия в боевых действиях против России.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.

**Запрещенная в России террористическая организация.