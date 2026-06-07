ФССП возбудила исполнительное производство против бизнес‑коуча Тлиашиновой на сумму свыше 575 млн руб.

В производстве судебных приставов находится исполнительный документ о взыскании с бизнес-коуча Инны Тлиашиновой налоговой задолженности в размере, превышающем 575 млн руб. Женщине, помимо этого, вменяют легализацию денежных средств и уклонение от уплаты налогов. Соответствующие сведения содержатся в материалах службы судебных приставов, сообщило РИА Новости.

Как следует из документов, вторник, 2 июня, стал датой возбуждения исполнительного производства. Сумма, указанная в нем, составляет более 527,5 млн руб. Основанием для такого взыскания значится «налог в размере отрицательного сальдо Единого налогового счета». Документ, на основании которого было начато производство, выдала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Московской области.

По данным издания, еще в середине января в отношении бизнес-коуча было возбуждено еще одно производство. Оно базируется на судебном приказе, который вынес судебный участок Краснодара. В рамках этого дела с Тлиашиновой взыскивается сумма, превышающая 47,9 млн руб. Таким образом, в сумме с женщины принудительно взыскивают более 575,4 млн руб.

По информации издания, еще в апреле в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области сообщали, что в отношении бизнес-коуча было инициировано уголовное преследование. Женщину обвиняют в уклонении от налоговых выплат, а также в отмывании (легализации) полученных средств. Следственные органы полагают, что в течение трех лет — с 2020 по 2022 год — Тлиашинова не перечислила в бюджет налоги на общую сумму 431 млн руб. В июне текущего года столичный суд уже санкционировал заочный арест обвиняемой.

Ранее сообщалось, что российский коуч четвертые сутки живет в аэропорту Таиланда, чтобы бесплатно вернуться домой.