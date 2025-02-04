Ленинский суд города Курска арестовал второго украинского военнослужащего, который подозревается в убийстве местного жителя села Русское Поречное в Суджанском районе, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

Арестованным оказался солдат 92-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Владимир Парафило, 41-летний уроженец Николаевской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт; максимальная санкция — пожизненное заключение). Также в этом деле фигурирует командир роты Парафило с прозвищем Антошка.

По сведениям следствия, данный военнослужащий пересек границу России и Украины в декабре 2024 года и, следуя указанию своего командира, в конце месяца убил жителя села Русское Поречное.

Парафило признал свою вину, подчеркнув, что действовал по приказу вышестоящего офицера. Он выразил сожаление о произошедшем.

Ранее сообщалось, что Хинштейн призвал устроить трибунал для палачей из Русского Поречного.