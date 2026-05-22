Кувалда, коммуналка и попытка скрыться в кафе: в Петербурге мужчина убил соседа из-за шума
В Санкт-Петербурге конфликт между соседями по коммунальной квартире на улице Руднева закончился жестокой расправой. Как сообщают Telegram-каналы, в ходе ссоры один из жильцов схватился за кувалду и нанес ею удар по голове оппонента. 66-летнего пострадавшего с разбитой головой обнаружили на лестничной клетке, спасти мужчину не удалось.
Нападавшего задержали быстро. Сразу после преступления он попытался скрыть следы и спрятаться в ближайшем кафе.