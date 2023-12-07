Квалификацию операторов беспилотников стали проводить в столице

Сегодня на ВДНХ открылся первый в столице Центр оценки квалификации в сфере беспилотной авиации. Об этом сообщает NEWS.ru .

Отмечается, что открывал его летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко. В ходе мероприятия он пояснил, что такие центры станут открываться по всей стране, они целиком независимы от системы образования и регулируются в соответствии с Законом РФ «О независимой оценке квалификаций».

Добавляется, что в центрах смогут получить оценку действующие работники и выпускники учебных заведений.

Уточняется, что в рамках презентации специалистами центра был показан процесс сдачи теоретической и практической частей экзамена на российском оборудовании, включая ремонт беспилотника «Альбатрос».