Ларек с выручкой 17 млн опечатан: история отравления челябинских школьников, которая потрясла город

В Челябинске пятеро школьников, включая четверых пятиклассников и одного старшеклассника, попали в больницу с тяжелым отравлением после того, как перекусили шаурмой в киоске на Северо-Западе города. По предписанию Роспотребнадзора работа ларька «Вкус Востока» на улице Братьев Кашириных приостановлена, а семьи пострадавших уверены, что их случай — далеко не единственный.

Мама одного из заболевших, 11-летнего мальчика, рассказала 74.RU, что сыну стало плохо вечером 14 февраля. Все началось внезапно: поднялась температура до 40 градусов, начались понос и рвота. Первая скорая рекомендовала наблюдение, но на следующий день состояние ухудшилось, и вторая бригада экстренно госпитализировала ребенка. В приемном покое у мальчика начали синеть пальцы рук и ног, он перестал ориентироваться в пространстве.

Первоначально родители не понимали причину, но 15 февраля выяснилось, что с похожими симптомами слегли еще трое его приятелей. Как оказалось, 13 февраля компания купила шаурму в киоске «Вкус Востока». В инфекционном отделении ДГКБ № 8 11-летний пациент провел неделю в тяжелом состоянии, маме разрешили круглосуточное дежурство. В той же палате лежал 17-летний юноша, который также покупал шаурму в этом ларьке.

Из-за того, что симптомы проявились спустя много часов после еды, врачи заподозрили сальмонеллез и назначили антибиотики. Однако выписка из стационара подтверждает, что анализы на сальмонеллу, ротавирус и некоторые другие инфекции дали отрицательный результат.

Больница и поликлиники передали сведения в южноуральский Роспотребнадзор. Ведомство инициировало проверку, и 18 февраля ларек опечатали.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Мамаджанова Виктория Игоревна зарегистрирована 24 августа 2020 года. Основной вид деятельности — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». У предпринимательницы две онлайн-кассы, общая выручка за последние 12 месяцев составила 17,1 миллиона рублей. Из контактов в открытом доступе — только электронная почта.

Даже спустя десять дней после отравления дети чувствуют себя неважно. Им назначена строгая диета, но пища усваивается плохо. Одна из мам рассказала, что ребенок, лечащийся амбулаторно, потерял сознание в поликлинике от истощения. Медики предупредили: если состояние не улучшится, потребуется госпитализация.

Родители опасаются, что пострадавших может быть больше, ведь симптомы появились с задержкой, и не все могли связать недомогание с конкретной трапезой. В школе, где учатся мальчики, многие ученики и учителя регулярно питались в этом киоске.