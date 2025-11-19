Лариса Долина рассказала в суде о масштабном мошенничестве: певица полгода верила аферистам и лишилась сотен миллионов

Эстрадная певица Лариса Долина выступила в Балашихинском городском суде в качестве потерпевшей по громкому делу о мошенничестве. В ходе заседания артистка раскрыла шокирующие детали многомесячной операции, в результате которой она лишилась около 317 млн руб.

Как установило следствие, преступление началось с классической схемы «банкового» мошенничества. Долиной позвонила женщина, представившаяся исполняющей обязанности ректора института, где преподает певица, после чего звонки последовали от лже-сотрудников службы безопасности и ФСБ. Артистку убедили, что на ее имя мошенники пытаются оформить крупный кредит, и для защиты средств их нужно перевести на «безопасные счета».

Певица призналась, что полностью доверилась аферистам и находилась под их психологическим контролем около шести месяцев. Она отметила, что главный мошенник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга Андреем Лукиным, знал обо всех ее передвижениях и круглосуточно был на связи, имитируя заботу.

«Я была будто под гипнозом», — заявила певица

За это время Долина перевела все свои наличные сбережения — 175 млн руб. — на счета подсудимых Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Андрея Основы. Когда деньги закончились, ее убедили срочно продать ради спасения от «кредита» квартиру в Хамовниках. Жилье стоимостью 135 млн руб. было продано за 112 млн, а вырученные наличные певица дважды передавала через порог своей квартиры другой фигурантке дела — Анжеле Цырульниковой, которая, по словам Долиной, при этом улыбалась и называла себя ее поклонницей.

Осознание обмана пришло к артистке лишь спустя полгода, когда она нарушила запрет злоумышленников и посоветовалась с близкими. Никто из подсудимых не возместил ей ущерб, а ее иск о компенсации материального вреда был выделен в отдельное производство для дополнительных расчетов.

Ранее сообщалось, что Долина избежала вопросов журналистов в суде.