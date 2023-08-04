Она ставит под угрозу жизни тех, кто проживает в новых регионах России. Запад требует, чтобы Россия бросила всех их на произвол судьбы.

Министр иностранных дел РФ назвал эту формулу постановочной. Западные правительства занимаются поддержкой нацистов, вместо того, чтобы вести серьезный разговор и признать существующие реалии. Они не хотят учитывать голоса тех, кто считает себя русским и желает жить в РФ.

«Все обязательно должны сознавать, что на карте – судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить», - подчеркнул Сергей Лавров.

Слова министра привел журнал «Международная жизнь». Он добавил, что Запад встал на сторону тех, кто попирает права человека и тех, кто относится к национальным меньшинствам. Именно поэтому он не замечает преступлений украинского правительства.