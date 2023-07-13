Лавров отметил стремление Японии и Южной Кореи обзавестись собственным ядерным оружием

Их правительства подают сигналы, что они желают достичь данной цели. Их устроит даже размещение американского ЯО на своей территории.

По утверждению министра иностранных дел России, это является очень опасной тенденцией, к которой надо подходить с крайне серьезным отношением. В основе этого лежит тезис НАТО, по которому безопасность Евроатлантического и Тихоокеанского регионов напрямую связаны между собой. По этой причине Северо-Атлантический блок настаивает на переброске своих войск в Азию.

«Части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею», - подчеркнул Сергей Лавров.

Его слова привело ТАСС. Ряд этих стран хотят получить доступ к ядерному оружию, что является крайне тревожным сигналом.