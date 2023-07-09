Le Monde: поставка кассетных боеприпасов Украине обнажает слабость Вашингтона
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Решение Белого дома о поставке Украине кассетных боеприпасов демонстрирует слабость Вашингтона, пишет газета Le Monde.
Этот шаг свидетельствует том, что запасы боеприпасов у США и их союзников в значительной степени истощены.
«Это признание слабости», – заключает издание.
Накануне Пентагон заявил о поставке Украине кассетных боеприпасов, которые запрещены международной конвенцией, подписанной 123 странами. США и Украины среди подписантов нет.
Отмечается, что боеприпасы такого типа могут нанести большой урон мирному населению.