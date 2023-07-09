Le Monde: поставка кассетных боеприпасов Украине обнажает слабость Вашингтона

Безопасность

Фото: [АР/ТАСС]

Решение Белого дома о поставке Украине кассетных боеприпасов демонстрирует слабость Вашингтона, пишет газета Le Monde.

Этот шаг свидетельствует том, что запасы боеприпасов у США и их союзников в значительной степени истощены.

«Это признание слабости», – заключает издание.

Накануне Пентагон заявил о поставке Украине кассетных боеприпасов, которые запрещены международной конвенцией, подписанной 123 странами. США и Украины среди подписантов нет.

Отмечается, что боеприпасы такого типа могут нанести большой урон мирному населению.

Актуально