Лед на водоемах Подмосковья начал активно таять

С наступлением астрономической весны лед на подмосковных водоемах начал активно таять, предупредили в ГКУ МО «Мособлпожспас». Спасатели продолжают проводить профилактические рейды, чтобы обезопасить жителей.

В ходе патрулирований специалисты объясняют гражданам, почему выходить на лед водоемов сейчас особенно опасно — местами ледовый покров настолько тонкий и хрупкий, что не способен выдержать вес даже ребенка.

С поздней осени до весны проверки проводятся на 53 подмосковных водоемах. Спасатели регулярно замеряют толщину льда и сообщают жителям о критических отметках. Также любителям рыбалки раздают памятки о мерах безопасности на льду.

На некоторых водных объектах работает специальный водный транспорт. Это позволяет спасателям оперативно прибывать на место происшествия.

По последним данным, особую опасность в Подмосковье представляют шесть водоемов — это Гуслица в Егорьевске, Нахабинка в Красногорске, Киово в Лобне, Яуза в Мытищах, Нара в Наро-Фоминске и Лопасня в Чехове.