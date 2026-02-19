На Байкале произошло очередное чрезвычайное происшествие: два автомобиля провалились под лед в районе острова Ольхон. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Ледовую переправу, соединяющую материк с островом, планировали открыть еще 12 февраля, однако из-за неудовлетворительного состояния льда сроки перенесли сначала на 17 февраля, а затем и вовсе отложили на неопределенный срок. Несмотря на официальный запрет, водители продолжают рисковать, выезжая на лед и ориентируясь по установленным вешкам, которые предназначены для обозначения безопасного маршрута, но не гарантируют прочность покрова.

В результате нарушения запрета две машины ушли под воду. Для спасения людей, находившихся в автомобилях, спасателям пришлось задействовать катер на воздушной подушке, который способен передвигаться как по льду, так и по воде.

Спасатели предупреждают: весенний лед коварен — даже при достаточной толщине он может быть рыхлым и непрочным из-за солнечной активности, течений и скрытых трещин. Выезд на лед вне официальных переправ смертельно опасен.