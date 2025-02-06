СМИ сообщили о планах Азербайджана подать на Россию в суды из-за крушения самолета

Ряд медиаресурсов Азербайджана заявляют о том, что местные власти готовят обращение в международные суды с требованием заставить РФ принести извинения и выплатить компенсацию из-за крушения самолета авиакомпании AZAL. Об этом сообщило «Военное обозрение».

Уточняется, что подобные заявления делают государственные издания и ссылаются на позицию правительства Азербайджана. В качестве главного доказательства якобы вины России в крушении самолета Баку хочет предоставить фрагменты, которые по мнению местных экспертов являются частями ракеты ЗРК «Панцирь-С».

При этом азербайджанские власти готовы приступить к диалогу с российской стороной, если она открыто признает вину и возьмет на себя ответственность за крушение. В противном случае Баку готов выполнять следующие шаги.

Ранее Reuters заявило со ссылкой на представителей азербайджанской стороны заявил о том, что Embraer E-190 был поражен после применения российского «Панцирь-С».