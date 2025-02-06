СМИ сообщили о планах Азербайджана подать на Россию в суды из-за крушения самолета
СМИ Азербайджана: Баку хочет подать на Россию в суды после падения самолета AZAL
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Ряд медиаресурсов Азербайджана заявляют о том, что местные власти готовят обращение в международные суды с требованием заставить РФ принести извинения и выплатить компенсацию из-за крушения самолета авиакомпании AZAL. Об этом сообщило «Военное обозрение».
Уточняется, что подобные заявления делают государственные издания и ссылаются на позицию правительства Азербайджана. В качестве главного доказательства якобы вины России в крушении самолета Баку хочет предоставить фрагменты, которые по мнению местных экспертов являются частями ракеты ЗРК «Панцирь-С».
При этом азербайджанские власти готовы приступить к диалогу с российской стороной, если она открыто признает вину и возьмет на себя ответственность за крушение. В противном случае Баку готов выполнять следующие шаги.
Ранее Reuters заявило со ссылкой на представителей азербайджанской стороны заявил о том, что Embraer E-190 был поражен после применения российского «Панцирь-С».