Легковой автомобиль столкнулся с электричкой в Подмосковье
Фото: [©Александр Нестеров/РИА Новости]
Электричка, курсировавшая по направлению Москва-Монино, не избежала столкновения с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Об этом сообщается в аккаунте МЖД в одной из соцсетей.
Уточняется, что отдельные поезда в сторону Подмосковья задерживаются.
Подчеркивается, что пострадавших и схода поезда в результате инцидента нет.
Отмечается, что ДТП произошло на перегоне Чкаловская-Монино Ярославского направления.