Легковушка, грузовик и самосвал столкнулись на трассе в Ступино

ДТП с участием трех автомобилей случилось на автодороге А-108 в Ступино, передает Regions со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авария произошла на 313-м километре трассы в районе села Семеновское. Столкнулись грузовик, самосвал и легковая машина.

На место прибыли сотрудники 269-й пожарно-спасательной части. По словам спасателей, все транспортные средства получили серьезные механические повреждения, никто из людей в ДТП не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Московской области столкнулись грузовик и легковушка, травмы получили пять человек.