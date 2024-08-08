Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки в Подмосковье

В Ступино произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась утром на девяносто пятом километре трассы «Дон». В микроавтобусе в момент дорожно-транспортного происшествия находились пятнадцать пассажиров, пятеро из них получили травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на автодороге в Домодедово столкнулись грузовик и «Газель».