Легковушка сбила ребенка на парковке возле ТРЦ в Наро-Фоминске

В подмосковном Наро-Фоминске выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок.

Авария случилась на парковке возле ТРЦ «Воскресенский пассаж». Там водитель легковушки совершил наезд на несовершеннолетнего, пересекавшего проезжую часть на самокате, передает Regions со ссылкой на Госавтоинспекцию муниципалитета.

Известно, что ребенку, который передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу, потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.