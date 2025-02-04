Легковушка устроила смертельное ДТП на «зебре» в Новой Москве

Легковая машина сбила трех пешеходов в поселке Филимоновское в Новой Москве. Подробности об этом опубликовала столичная прокуратура.

По данным правоохранителей, легковушкой управлял водитель автомобиля 1995 года рождения. Во время проезда по поселку Филимоновское он сбил трех человек, шедших по дороге на нерегулируемом переходе.

Травмы получили три человека: две женщины не выжили. Одного пострадавшего госпитализировали.

В ходе проверки и выяснения всех обстоятельств ДТП примут решение о возбуждении уголовного дела. Предварительно, водителя могут привлечь по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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