СК: сбивший насмерть ребенка водитель в Кузбассе мог экстренно затормозить

В СК Кемеровской области проинформировали, что в Кузбассе закончилось расследование гибели семилетнего ребенка, которого во дворе жилого дома сбил водитель грузового транспорта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно данным ведомства, расследование по данному делу завершено. Следователи предполагают, что водитель имел возможность предотвратить наезд на ребенка. Мужчина мог экстренно затормозить. По мнению сотрудников правоохранительных органов, были созданы все условия, чтобы транспортное средство остановилось до наезда на ребенка. Кроме того, водитель проезжал по территории двора жилого дома на повышенной скорости.

«Не уделив должного внимания обзору проезжей части, при маневрировании вправо совершил наезд на 7-летнего мальчика», — сообщили в СК Кузбасса.

В ведомстве отметили, что ребенок съезжал на надувном тюбинге со склона. Он получил черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместимая с жизнью. Водитель покинул место происшествия. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело. Во время расследования мужчина не признал вину и не оказывал содействие сотрудникам правоохранительных органов. Правоохранители собрали доказательства виновности водителя и передали материалы дела в суд. В деле есть результаты судебной экспертизы.

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