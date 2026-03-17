Ленобласть и Кубань под ударом: ПВО сбивает дроны, есть перебои в работе аэропорта

Ночью и утром 17 марта средства противовоздушной обороны отражали атаки беспилотников сразу в нескольких регионах России. Под удар попали юго-западные районы Ленинградской области, а также Краснодарский край, где местные жители сообщают о десятке взрывов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко официально подтвердил уничтожение четырех беспилотных летательных аппаратов. По его словам, работа ПВО в регионе продолжается. Информация о пострадавших или разрушениях на территории области пока не поступала.

Тем временем серьезная ситуация разворачивается в Славянском районе Краснодарского края. По данным Telegram-канала Shot, регион подвергся атаке дронов-камикадзе. Местные жители рассказывают, что атака прошла в две волны в течение получаса. Очевидцы слышали звуки пролетающих беспилотников, а в небе наблюдали яркие вспышки — предположительно, в результате работы средств ПВО.

Как отмечают жители, дроны заходят на предельно низкой высоте, что осложняет их обнаружение. Официальных комментариев от экстренных служб Краснодарского края о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В связи с инцидентом Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Краснодара. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

До этого стало известно о массированной атаке дронов на Москву.