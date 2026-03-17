Собянин сообщил об отражении массированной атаки дронов

Силы противовоздушной обороны 17 марта отразили массированную атаку беспилотников на подлете к Москве. По предварительным данным, в небе над регионом было уничтожено несколько десятков воздушных целей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, с полуночи до 07:00 дежурные расчеты ПВО сбили 38 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы. Все цели были обнаружены и перехвачены на подлете к городу.

После ликвидации угрозы на предполагаемые места падения фрагментов беспилотников направлены сотрудники оперативных служб.

Информации о пострадавших нет, сообщений о разрушениях также не поступало.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при атаке дронов в Белгородской области.