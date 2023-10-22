Летчиков из Армавирского училища хотели отравить с помощью торта с ядом

Военные отмечали 20-летие выпуска. На празднование доставили торт и ящик с алкоголем. Позже выяснилось, что в подарках был яд. Бдительные офицеры не стали пробовать гостинцы, поскольку было не понятно, кто их прислал.

Еще большие подозрения вызвал тот факт, что курьер сразу после доставки немедленно покинул Армавир.

По данным Baza, доставщик был задержан в аэропорту Ставрополя. Устанавливается его причастность к диверсии и разыскиваются «кондитеры».